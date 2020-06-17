АО "БРЯНСКПИВО" - динамично развивающаяся, уникальная, современная компания, всегда готовая предложить своим клиентам по-настоящему вкусные и качественные продукты!
Основные направления деятельности – производство пива, кваса, минеральной воды и ржаного солода.
АО «БРЯНСКПИВО» любит своего потребителя, наши специалисты и сегодня, в 21 веке, продолжают действительно варить пиво, соблюдают классическую технологию естественного брожения, не добавляют консервантов, специальных добавок и вкусовых улучшителей. Четко следуют требованиям ГОСТа.о производстве
Предприятие много делает для того, чтобы сформировать у населения культуру потребления пива. Организована фирменная торговля, работают бары «Пивная бухта», где в комфортных условиях можно отведать все сорта живого пива.
Приглашаем всех желающих на обзорную экскурсию по производству.подробнее