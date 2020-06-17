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pic Натуральный продукт естественного брожения. pic Фирменная сеть баров. Всегда самое свежее прямо с завода. pic Натуральный продукт высшего качества для хлеба и кваса.
Продукция
БРЯНСКПИВО - одно из ведущих крупных предприятий пищевой промышленности Брянской области.
Основные направления деятельности – производство пива (21 сорт), кваса (3 сорта) и минеральной воды (1 сорт), ржаного солода.
подробнее о продукции
Онлайн магазин
Здесь вы можете заказать напитки и закуски с доставкой. Сделайте выбор, сделайте заказ и ожидайте доставку.

О бренде

АО "БРЯНСКПИВО" - динамично развивающаяся, уникальная, современная компания, всегда готовая предложить своим клиентам по-настоящему вкусные и качественные продукты!
Основные направления деятельности – производство пива, кваса, минеральной воды и ржаного солода.

о компании
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Качество
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АО «БРЯНСКПИВО» любит своего потребителя, наши специалисты и сегодня, в 21 веке, продолжают действительно варить пиво, соблюдают классическую технологию естественного брожения, не добавляют консервантов, специальных добавок и вкусовых улучшителей. Четко следуют требованиям ГОСТа.

о производстве
Уникальная
рецептура
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Правильная культура

Предприятие много делает для того, чтобы сформировать у населения культуру потребления пива. Организована фирменная торговля, работают бары «Пивная бухта», где в комфортных условиях можно отведать все сорта живого пива.

адреса баров
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Последние новости
С днём русского кваса!
17.06.2020
С днём русского кваса!
С днём русского кваса!
 Результаты ежемесячного и ежеквартального розыгрыша
15.06.2020
Результаты ежемесячного и ежеквартального розыгрыша
Поздравляем победителей!
 С днём Пивовара!
13.06.2020
С днём Пивовара!
Поздравляем с днём пивовара!
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Экскурсия
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как проходит экскурсия?

Приглашаем всех желающих на обзорную экскурсию по производству.

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